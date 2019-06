Volotea : des vols directs entre Lyon et Venise fin 2019

Après Air France et EasyJet, la compagnie Volotea va proposer des vols directs entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Venise.

A partir du mois d'octobre, la compagnie espagnole Volotea va proposer des vols directs entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Venise. Deux liaisons seront ainsi assurées par semaine, les vendredis et dimanches avec des prix d'appel à partir de 35 euros. Volotea se place ainsi en concurrence directe d'EasyJet et Air France qui proposent déjà des vols sans escale pour la ville italienne.