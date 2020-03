Violences policières à Lyon : le Défenseur des droits saisi

Le Comité de liaison contre les violences policières a envoyé une lettre au défenseur des droits Jacques Toubon pour dénoncer des violences policières lors d'une manifestation de gilets jaunes à Lyon le 7 mars dernier.

Selon l'AFP, le Comité de liaison contre les violences policières de Lyon a annoncé ce jeudi avoir écrit au Défenseur des droits pour dénoncer "les violences répétées" commises selon lui par les forces de l'ordre, lors d'une manifestation de Gilets jaunes le 7 mars dernier. La lettre a été adressée à Jacques Toubon ainsi qu'au procureur de la République Nicolas Jacquet. Le comité pour appuyer sa demande cite de nombreux témoins et dénonce “l'usage massif et disproportionné de LBD”. En tout, 26 blessés ont été recensés et “l’accès aux soins été souvent retardé, voire empêché, par le dispositif policier”, critique-t-il.