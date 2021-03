Villeurbanne : un happening pour devenir Capitale Française de la Culture en 2022

Pour soutenir la candidature de Villeurbanne à la course pour le label de Capitale Française de la Culture en 2022, une performance artistique a été réalisée devant la mairie de la ville ce vendredi.

Villeurbanne fait partie des neuf finalistes retenus par le ministère de la Culture pour devenir la Capitale Française de la Culture en 2022. Pour l'occasion, ce vendredi, un évènement artistique a eu lieu devant la mairie de Villeurbanne, place Lazare-Goujon. "Une centaine de Villeurbannais et d'agents de la Ville ont participé à un happening" rapporte la ville dans un de ses tweets. On y retrouve de longues bandes déployées et colorées sur le sol, avec l'inscription "Villeurbanne 2022 : Capitale Française de Culture".

Parmi ses 150 000 habitants, Villeurbanne compte 50 % de personnes de moins de 30 ans. La ville a donc décidé de baser son projet autour des jeunes : "Place aux jeunes".

Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète, La communauté de communes du Val Briard sont les huit autres villes en compétition.

[#Villeurbanne #CFC2022 ! ✊🔵]

Comme promis, voici le time lapse du happening réalisé hier sur la place Lazare-Goujon pour la candidature de #Villeurbanne au label #Capitalefrancaisedelaculture

Avec la musique de Quentin Audemard, alias Mézinc, de l' #ENM pic.twitter.com/JFHQkAp2mK — Villeurbanne (@villeurbanne) March 20, 2021