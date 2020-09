Villeurbanne : un cas de covid-19 dans une école du quartier de Cusset, les cours toujours assurés

Un cas de covid-19 a été recensé ce mardi parmi le personnel du groupe scolaire Ernest-Renan du quartier de Cusset, à Villeurbanne. Plusieurs enseignants ont été mis en quarantaine. Ils ont été remplacés. La poursuite de l'école s'effectue normalement ce mercredi.

"L’enquête menée par les autorités de santé a conduit à mettre en quarantaine plusieurs enseignants de la maternelle Renan B et ainsi que des agents municipaux des écoles Renan A et B, ayant été en contact avec cette personne. Ces personnels ont été remplacés dès ce matin par l’Education nationale et la Ville", explique la mairie de Villeurbanne.

La poursuite de l'école s'effectue normalement ce mercredi au sein du groupe scolaire. Comme l'accueil en périscolaire.

Une crèche de la Perralière fermée

En revanche, la crèche Nelly-Roussel, dans le quartier de la Perralière, toujours à Villeurbanne, est elle fermée après qu'un agent ait été testé positif au covid-19.