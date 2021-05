Villeurbanne se classe en tête des villes de France les mieux équipées en 5G

Deux spécialistes de la 5G ont publié mardi un classement des villes de France, relatif à la commercialisation de la 5G depuis le début de l’année. La ville de Villeurbanne y figure en tête et Lyon se classe 16e.

Quelques mois après le lancement de la 5G en France, deux organismes spécialisés du secteur, Lenom (un site qui permet de comparer les forfaits et box Internet) et l’agence Flash (spécialiste de la data), dressent un premier bilan de la commercialisation de ce réseau dans les villes de France.

200 antennes à Lyon

Pour dresser ce classement, ils se sont basés sur le nombre d’antennes 5G "commercialisées par les différents opérateurs" sur les territoires des villes françaises. On apprend ainsi que Villeurbanne est la première ville de France au nombre d’antennes 5G pour 1000 habitants. Elle en compte exactement 0,68 pour 1000 Villeurbannais. Un nombre qui la place devant la ville de Lyon et ses 0,38 antenne mise en service pour 1 000 habitants, soit 200 antennes détenues par Bouygues (84), Free (52), Orange (8) et SFR (56).

À titre de comparaison avec d’autres grandes villes, Bordeaux est 6e avec 0,57 antenne et Marseille 10e avec 0,48 quand Paris ne pointe qu’à la 38e place avec 0,22 antenne commercialisée.

