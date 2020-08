Villeurbanne : l’expérimentation de piétonnisation du centre-ville prolongée

L'expérimentation de piétonnisation d'une partie du centre-ville de Villeurbanne va se poursuivre en septembre et octobre.

La ville de Villeurbanne a annoncé ce mercredi dans un communiqué avoir décidé de poursuivre l’expérimentation de piétonnisation de son centre-ville durant les mois de septembre et d’octobre. L'objectif est justement de tester ce dispositif hors de la période estivale. “Dans un objectif de qualité de vie en ville, d’apaisement de la circulation, de sécurisation des déplacements des piétons et de lutte contre la pollution automobile, la ville de Villeurbanne souhaite élargir les zones piétonnes en centre-ville et notamment aux Gratte-Ciel”, explique la municipalité.

Depuis une douzaine d’années déjà, la partie sud de l’avenue Henri-Barbusse et une partie de l’avenue Aristide-Briand (portion comprise entre les rues Verlaine et Servet) étaient rendues aux piétons pour des événements ponctuels.

“Cette fermeture s’organise sans interrompre les livraisons des commerces et sans empêcher l’accès des véhicules de secours ou de transports de personnes à mobilité réduite”, précise la ville de Villeurbanne. Cette dernière a par ailleurs déclaré que la prolongation a été aussi motivée par “les contraintes sanitaires qui obligent à élargir les terrasses et à maintenir les distances de sécurité dans les files d’attente des commerces.”

Cette expérimentation fera l'objet d’une étude en lien avec les services de la Métropole avant la rédaction d'un bilan établi établi avec les commerçants et les riverains.