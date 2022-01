Villeurbanne, capitale française de la culture 2022 : la Métropole de Lyon verse une subvention de 300 000 euros

La ville de Villeurbanne est la « capitale française de la culture » pour l’année 2022, un label décerné par le ministère de la culture pour la première fois. Plus de 800 évènements culturels auront lieu à Villeurbanne en 2022.

Villeurbanne est LA capitale française de la culture 2022. Un label décerné par le ministère de la culture pour la 1ère fois. La culture va être mise au coeur de la vie des Villeurbannais pendant un an. "On a concocté un programme assez incroyable avec près de 800 événements tout au long de l'année 2022", expliquait il y a quelques semaines le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, invité de l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. Plus de 800 évènements, dont 200 concerts et 300 spectacles, sont prévus. La culture partout et pour tous pendant un an.

Le magnifique défilé continue pour les girafes géantes rue du 4 août à @villeurbanne , soir de l inauguration de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, sous les yeux de la ministre de la culture @R_Bachelot

cc @cvansty pic.twitter.com/dFKzR4I6C5 — Lyon Capitale (@lyoncap) January 7, 2022

Entre le 3 et le 5 juin, 100 jeunes de 12 à 25 ans vont notamment organiser le "Festival de la Feyssine" à la Feyssine. Eux-mêmes vont organiser l'évènement de A à Z, contacter les artistes, créer, laisser libre part à leur imagination et à leur créativité. "Les jeunes ont les clés du camion. Ils vont s'occuper de toutes les étapes d'un festival : création, programmation, régie-son, lumière", explique le maire de Villeurbanne. Cet évènement, cette année culture est aussi, pour Cédric Van Styvendael, "une manière pour Villeurbanne de dire ce qu'elle a à dire à la France".

La Métropole de Lyon va verser une subvention de 300 000 euros à la ville de Villeurbanne pour accompagner ce projet. "Je félicite encore une fois Cédric Van Styvendael, Maire de Villeurbanne et Vice-Président à la Métropole de Lyon en charge de la culture, pour avoir décroché ce titre, et su mettre sa ville, et notre territoire, à l’honneur au travers de ce grand projet. Être un soutien de Villeurbanne ‘capitale de la culture 2022’, ce n’est pas seulement faire-valoir notre politique, mais c’est surtout créer un sentiment d’appartenance pour l’ensemble des Grand Lyonnais, autour de temps forts nous rassemblent, toutes et tous, et valorisent le territoire tout entier", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

