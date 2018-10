Villeurbanne : 630 places payantes en plus ce lundi 1er octobre

630 nouvelles places sont devenues payantes à Villeurbanne ce lundi 1er octobre sur les 20 000 que compte la ville.

À Villeurbanne la zone payante s'étant. Présente jusqu'ici du Cours Émile Zola au nord au Cours Tolstoï au sud, la zone payante va s'agrandir jusqu'à la rue Lafontaine. En tout, 630 places vont être concernées par cette extension pour un parc payant qui va atteindre 4600 places.

La municipalité conseille de “privilégier la courte durée en centre-ville (jusqu’à 1h30) et 2h30 dans les autres zones payantes”. Selon les zones, plusieurs tarifs seront proposés. Allant de 2€ l'heure en zone 1 à 2,2€ la demi-journée et 4,5€ la journée en zone 3. Le stationnement est payant entre 9h et 19 heures, du lundi au samedi et gratuit jours fériés, les dimanches et au mois d’août. Toutes les nouvelles places seront situées en zone 2 (1,40 €/h jusqu’à 2h30, puis 3,80 €/h après 2h30).

Pour les résidents, une vignette existe. L'abonnement mensuel est de 15€ (10 € pour les détenteurs d’un abonnement annuel de transport en commun TCL, TER Auvergne-Rhône-Alpes) et l'annuel de 150€ (100 € pour les détenteurs d’un abonnement annuel de transport en commun TCL, TER Auvergne-Rhône-Alpes).