Villeurbanne : 24 personnes évacuées face à l'incendie

Deux incendies sont survenus dans le même immeuble de la rue Louis Braille à quelques heures d'intervalles.

Les pompiers ont dû revenir sur le lieu du sinistre. et s'activent encore dans cet immeuble ancien. Selon France 3, un premier incendie s'est déclenché dans la nuit de samedi à dimanche dans une cuisine du 3e étage de l'immeuble situé au numéro 6 de la rue Louis Braille, à Villeurbanne. Vers 5h30 du matin, ce premier feu avait été éteint par les pompiers. Mais quelques heures plus tard, les pompiers sont rappelés pour intervenir de nouveau dans cet immeuble. À cette heure, difficile de savoir si le deuxième incendie est survenu à cause du précédent ou pour une autre raison. Nos confrères de France 3 indiquent que c'est lors de ce deuxième incendie que des explosions ont été entendues. Il ne s'agirait pas de gaz, car une partie du réseau a été coupé par les services lors de la première intervention. L'appartement en feu serait rempli d'affaires, certaines particulièrement inflammables. Le feu pourrait s'étendre au niveau des toits, provoquant l'évacuation des personnes habitant dans l'immeuble situé au numéro 4 de la rue Louis Braille. La mairie de Villeurbanne a indiqué à France 3 que 24 personnes ont été évacuées et patientent dans des bus TCL déployés pour les mettre à l'abri avant de regagner leur logement ou de se voir proposer des solutions de relogement.