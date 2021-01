Villeurbanne : 12,5 kg d'héroïne, une arme et 22 010 euros découverts chez un dealer

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Après la mise en place d'une surveillance, deux hommes ont été arrêtés mardi dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants à Villeurbanne.

Le mardi 26 janvier dernier à 13h35, rue de Longchamp, un équipage du groupe de Lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine a interpellé un Villeurbannais en flagrant délit de trafic de drogue. L'homme déjà bien connu des services de police pour une quarantaine de fait a été arrêté après la mise en place d'un dispositif de surveillance durant lequel les enquêteurs ont vu un jeune suspect le rejoindre pour lui remettre 5000 euros en liquide.

La perquisition des domiciles des deux hommes a permis la découverte de 12,5 kg d'héroïne non coupée, de 20 kg de produits de coupe, de 5 kg de résine de cannabis, de 60g de cocaïne, d'une arme de poing de calibre 6,35mm avec 16 munitions et de 22 010 euros en espèce.

Le premier suspect a reconnu être une “nourrice“ depuis plusieurs mois sans donner plus d'informations tandis que le second a nié les faits. Le premier a été présenté au parquet ce vendredi en vue d'une comparution immédiate. Le second suspect a été laissé libre avec une convocation ultérieure.