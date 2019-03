Villes les plus chères : Lyon à égalité avec Boston et Manchester

Comme chaque année, The Economist publie le classement des villes où le coût de la vie est le plus cher. Si Paris prend la première place, où se situe Lyon ?

The Economist livre son classement annuel des 133 villes du monde où le coût de la vie est le plus cher. Un palmarès où le premier n’en tire aucune gloire, bien au contraire. Pour la première fois, Paris est sur la première marche du podium, à égalité avec Hong Kong et Singapour. Derrière, on retrouve Zurich, Genève, Osaka, Seoul, Copenhague, New-York, Tel Aviv et Los Angeles.

Pour établir son classement, The Economist se base sur les prix de 160 prix et services pratiqués à New York, que ce soit pour le logement, les transports ou les loisirs. Paris est pénalisé par le coût de l'euro par rapport aux autres monnaies, le prix des carburants ou des loyers, mais aussi des produits ménagers, d'hygiène, et les loisirs comme le cinéma. À la 51e place, on retrouve Lyon à égalité avec Adélaïde, Boston et Manchester. Caracas est à la dernière place, pénalisé par le cours de sa monnaie, le bolivar.