(vidéo) Cité de la gastronomie - "On va encore jeter 2 millions d'euros à la poubelle" selon le président des Toques blanches lyonnaises

La Métropole de Lyon présentait le 2 septembre dernier, avec le chef trois étoiles Régis Marcon et le PDG du groupe Seb, Thierry de la Tour d'Artaise, le nouveau projet de Cité internationale de la gastronomie.

Si Christophe Marguin, chef du restaurant Le Président (Lyon 6e) et patron des Toques blanches lyonnaises (association qui regroupe près de 120 cuisiniers), se félicite de la présence des chefs cuisiniers dans le comité d'experts chargé de l'élaboration de la future Cité internationale de la gastronomie, il regrette que ce ne soit pas un chef du cru, de Lyon, qui ait été choisi comme pilote stratégique de la Cité : "Comment ça se fait qu’on ne choisisse pas un chef lyonnais ? C’est Régis Marcon... avec tout le respect que je peux avoir pour lui... je pense que ça aurait été bien que ce soit un chef lyonnais. Et puis lorsque les Espagnols avaient été choisis, on avait complètement été écarté du projet. On a vu le résultat."