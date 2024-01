Décidée en décembre dernier, la destitution de la vice-présidente étudiante de Lyon 3 Lucie Coutant sera votée ce mercredi.

Alors que Lucie Coutant sera démise de ses fonctions de vice-présidente étudiante dans la journée, l'UNEF évoque un destitution "arbitraire". Cette décision du président de l'Université Lyon 3 fait suite à une action menée par l'organisation étudiante en décembre.

Après l'annonce de la suppression de 300 places, l'UNEF avait en effet envahi le conseil d'administration de l'établissement. Malgré l'absence de la vice-présidente étudiante durant cette action, Eric Carpano estime que la jeune femme a désobéi à "son devoir de loyauté". Une décision mal reçue par le syndicat étudiant.

L'UNEF s'inquiète d'un manque de démocratie

Selon l'organisation étudiante, le président de l'Université Lyon 3 ferait ainsi preuve d'intimidation. "Si la personne ne le suit pas, elle est démise de ses fonctions dans des conditions arbitraires", déplore l'UNEF dans un communiqué. La destitution de Lucie Coutant est également perçue comme anti-démocratique. En effet, la vice-présidente, qui fait partie du syndicat étudiant majoritaire à Lyon 3, avait été élue grâce au vote des étudiants.

Par ailleurs, cette décision d'Eric Carpano survient dans un contexte de tensions entre les organisations représentatives des étudiants. En début de semaine, l'UNEF dénonçait la montée de l'extrême-droite à l'université après le dépôt d'une liste par le syndicat La Cocarde au Crous. Une crainte qui revient sur le tapis alors que les rassemblements étudiants se font de plus en plus rares, notamment en raison du plan Vigipirate. "Il est de plus en plus difficile de se rassembler dans les universités", estime l'UNEF, qui se sent particulièrement empêchée.

