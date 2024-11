Vents violents à Lyon : le marché de Noël sera fermé ce lundi

En vigilance orange "vent" à partir de ce dimanche soir minuit, la ville de Lyon a décidé de fermer l'ensemble des parcs et des cimetières. Le marché de Noël de la place Carnot sera lui aussi fermé ce lundi.

Pas de vin chaud au marché de Noël de Lyon ce lundi 25 novembre. En raison de la vigilance orange "vent" annoncée dans le département par Météo France à partir de ce dimanche soir minuit, la ville de Lyon a décidé dans un premier temps de fermer l'ensemble des parcs et des cimetières de la ville. "À partir de dimanche fin d'après-midi, et surtout dès la fin de nuit lundi matin, le vent s'accélère nettement et atteint 100-110 km/h (parfois plus lundi)", a indiqué Météo France dans son bulletin.

"En raison de vents forts supérieurs à 70 km/h, les grands parcs et cimetières sont fermés dès 12h ce jour ainsi que le lundi 25 novembre toute la journée", a annoncé la municipalité.

Pour éviter tout risque, la fermeture du marché de Noël de la place Carnot a également été annoncée. "Le Marché de Noël, place Carnot (2e), sera également fermé le lundi 25 novembre toute la journée. Restez vigilants et prudents dans vos déplacements." Le marché de Noël rouvrira pour la journée de mardi, lorsque l'alerte orange "vent" sera levée sur le département.