Vent violent dimanche à Lyon : des parcs fermés ? Le parcours du marathon de Run in Lyon modifié

Près de 20 000 participants sont attendus, en tout, sur les différents parcours de Run in Lyon dimanche à Lyon : 10km, semi, marathon. Le parcours du marathon est modifié en raison des vents violents attendus à Lyon dimanche.

Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune "vent violent" par Météo France à partir de 21h ce samedi 2 octobre. A Lyon, dimanche, des orages sont attendus.

Or, dimanche, c'est aussi le grand retour de Run in Lyon. Entre 16 000 et 20 000 participants sont attendus pour cette édition, la 11e. Trois parcours sont proposés aux participants. Petits et grands. Débutants ou confirmés. 10km, semi, marathon.

Lyon Capitale vous propose une présentation complète de l'évènement ici.

En attendant, en raison de la probable fermeture des parcs de la Tête d'Or, de Gerland et de la Feyssine dimanche en raison du vent, le parcours du marathon est modifié selon l'organisation. "L'épreuve est maintenue, sur sa distance normale", précise l'organisation. "Les modifications ne concernent que le marathon. Le 10km et le semi restent inchangés", ajoute l'organisation.

