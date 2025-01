Vent violent à Lyon : les parcs, jardins et cimetières toujours fermés ce lundi

Alors que le département du Rhône est toujours en vigilance orange pour vent violent, la Ville de Lyon maintient la fermeture des parcs, jardins et cimetières.

Fermés depuis dimanche pour cause de vent violents, les parcs, jardins et cimetières de la Ville de Lyon resteront fermés ce lundi, et cela jusqu'à nouvel ordre, a appris Lyon Capitale.

Dimanche soir, des rafales dépassant les 90 km/h ont été enregistrées à Lyon et elles atteignaient les 110 km/h dans le département du Rhône.

Le département du Rhône est toujours en vigilance orange pour vent violent ce lundi matin. Une vigilance qui est valable jusqu'en milieu de journée ce lundi, avant un retour au calme mardi dans la région lyonnaise. Et donc potentiellement une réouverture des grands parcs de la Ville en fin de journée lundi ou mardi matin.