Vénissieux : une voiture fauche une fillette et prend la fuite

Alors qu'elle traversait au passage piéton, une fillette résidente de Vénissieux s'est fait renversé par un automobiliste ce jeudi. Celui a pris la fuite, et est toujours recherché par les services de police.

La petite victime n'est âgée que de 10 ans et demi. Elle souffre de multiples fractures, mais ses jours ne sont pas comptés, selon Le Progrès. Elle traversait au passage piéton, à hauteur du 36-38 boulevard Lénine, quand un automobiliste au volant d'une Citroën C3 ou d'une Renault Clio blanche l'a renversée. Des témoins affirment que l'automobiliste s'est arrêté pour se rendre près de sa victime, avant de prendre la fuite, sans que personne ne puisse relever sa plaque d'immatriculation. Tandis que la petite Vénissiane a été transportée à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, le chauffard est toujours activement recherché par la brigade des accidents et délits routiers (BADR). Une enquête qui s'ajoute à celle déjà menée par la brigade, suite à la mort d'un jeune cycliste à Vénissieux ce 11 décembre. Alors qu'il se rendait à son stage, le jeune homme de 16 ans a été fauché par un tracteur, qui ne l'aurait pas vu à cause de sa remorque.