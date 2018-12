Vénissieux : un jeune cycliste tué dans une collision avec un poids lourd

Ce mardi matin, un jeune homme de 16 ans, circulant à vélo, est décédé à la suite d'une collision impliquant un poids lourd à Vénissieux. Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue.

Ce mardi matin, à l'angle des boulevards Marcel-Sembat et Joliot-Curie à Vénissieux, une collision a provoqué la mort d'un jeune cycliste de 16 ans. Alors qu'il se rendait sur son lieu de stage et circulait sur la voie cyclable, vers 6h du matin, un tracteur transportant une remorque l'aurait percuté au moment de tourner à droite. Les tests d'alcoolémie et de prise de stupéfiants du conducteur, placé en garde à vue, s'avèrent négatifs selon Le Progrès. L'angle mort des poids lourds pourrait être en cause dans ce dramatique accident. L'enquête est menée par la Brigade des accidents et délits routiers (BADR).