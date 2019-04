Vaulx-en-Velin : presque 24h d'incendie à la déchetterie Suez

Selon Le Progrès, l’incendie de la déchetterie Suez à Vaulx-en-Velin est sur le point d’être éteint, après presque 24h de combat contre les flammes.

L’incendie avait éclaté en début de soirée ce samedi 20 avril, à la déchetterie Suez située à Vaulx-en-Velin. Si l’épaisse fumée noire que dégageaient les détritus brûlants avait été rapidement éloignée, le feu aura donné du fil à retordre aux pompiers qui sont sur les lieux depuis près de 24h. Dans une interview donnée au Progrès, ces derniers estimaient qu’ils auraient complètement éteint l’incendie ce midi. Pourtant, en ce milieu d'après-midi quelques foyers résistent encore et toujours aux lances à eau, et plusieurs pompiers sont toujours sur place. L'origine du feu n'est toujours pas déterminée, et les foyers restants sont sous contrôle.