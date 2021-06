Vallée de la Gastronomie : la nouvelle marque mondiale culinaire

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est à l’origine d’une nouvelle marque de marketing territorial représentant 1/10e du territoire français.

"Comme la Silicon Valley est la référence de la tech mondiale, nous voulons devenir la référence de la gastronomie mondiale." Si la formule du directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Lionel Flasseur, peut se montrer un brin présomptueuse, elle a le mérite d’être claire. Inaugurée le 12 mai dernier, la "Vallée de la Gastronomie – France" est une nouvelle destination touristique axée autour de la gastronomie et des terroirs et destinée à valoriser les chefs et les artisans des vallées du Rhône et de la Saône. Un parcours de 620 kilomètres, de Dijon jusqu’à la Méditerranée.

L’ambition est de devenir une destination phare de la gastronomie, "une porte d’entrée pour goûter la gastronomie" selon Jean Fleury, vice-président de l’institut Paul-Bocuse et membre du comité de la Vallée. Limitée pour le moment à la France et à la "curiosité des familles françaises", son appétit est clairement international en s’ouvrant d’ici trois ou quatre ans, via une campagne menée par Atout France – l’un des promoteurs de la destination hexagonale – à l’Angleterre, la Belgique, la Suisse, les États-Unis et le Japon, ciblés comme marchés prioritaires.

Pourquoi un tel périmètre ?

Pendant 20 siècles, les voies de communication se sont appuyées sur le tracé de la via Agrippa, longeant le Rhône d’Arles à Lyon, puis la Saône en direction de Chalon-sur-Saône. Le périmètre s’étend dans un rayon de 45 minutes de chaque côté de l’axe A6/A7. Selon le sociologue Bertrand Réau, titulaire de la chaire Tourisme, voyage et loisirs au Conservatoire national des arts et métiers, l’originalité du concept est de “considérer l’ensemble des dimensions de la gastronomie compris comme autant d’éléments de patrimoines matériels et immatériels”.

—————————

La Vallée de la Gastronomie en quelques coups de fourchette La Vallée de la Gastronomie en quelques coups de fourchette

De Dijon à Marseille

75 600 km2 soit 1/10e de la France

620 km, la longueur de la Vallée de la Gastronomie

à moins de 45 minutes des sorties d’autoroute sur l’A6 et l’A7 entre les échangeurs de Pouilly-en-Auxois (Côte-d’Or) et Hyères (Var).

3 régions

11 départements (+ 2 fragments de l’Hérault et du Var)

48 IGP

165 AOC/AOP

Plus de 40 labels, guides et réseaux de référence (régionaux et nationaux) sur lesquels s’appuient les offres