Urbanisme : anachronismes urbains

Jean-Marc Offner préside le conseil stratégique de l’École urbaine de Sciences Po, où il est professeur affilié. Il vient de publier Anachronismes urbains. Voix dissonante dans le milieu de l’urbanisme, il nage à contre-courant de la pensée actuelle sur la ville et remet en question plusieurs dogmes qui régissent la pensée urbaine en France.

Dogme 1 : les déplacements “Pour résoudre les problèmes de mobilité, le transport collectif !”

Débats et projets s’échinent à faire de l’opposition entre voitures et transport collectif le nec plus ultra de la dialectique politique en la matière.L’avenir est à l’établissement d’un système de mobilité fondé sur trois piliers : marche et vélo pour les déplacements assez courts ; transports collectifs pour les déplacements “massifiables” ; transport à la demande et autopartage pour tous les autres déplacements.