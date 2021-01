Une start-up lyonnaise au CES 2021 de Las Vegas

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui se déroulera en ligne de lundi à jeudi, comptera parmi les start-up des lyonnais dont l'invention pourrait révolutionner l'inspection automobile.

La Start-up ProovStation, créée en 2017 par des Lyonnais, sera présente au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le grand rendez-vous de l'innovation technologique dans le monde. Cette année, ce salon sera visible uniquement en ligne en raison des conditions sanitaires.

ProovStation présentera, de lundi à jeudi, sa création qui consiste à analyser l'état d'un véhicule en l'espace de trois secondes seulement grâce à un portique appareillé de 20 capteurs optiques et d'une arche lumineuse, rapporte le 20 minutes dans ses colonnes. Les capteurs font un check-up complet de l'automobile et permettent de rendre un bilan précis des "dommages du véhicule, de les quantifier puis de chiffrer le montant des réparations » explique au 20 minutes Cédric Bernard, président et co-fondateur (avec Gabriel Tissandier) de la start-up. Ce dernier ajoute, "[...] une inspection, c’est trente minutes en moyenne sur un véhicule, beaucoup de papiers avec le client et donc beaucoup de conflits potentiels. Nous faisons économiser du temps. Et le temps c’est de l’argent ».

Discover in our website what technologies we use at ProovStation, and why ! 🤖 We are revolutionizing the global automotive inspection process, and it's not magic ! ✨ Every day a team works to offer the best to our customers ! #startup #innovation #AI https://t.co/lkvvPAPUeL pic.twitter.com/CRkTtXCBHr — ProovStation (@ProovStation) December 17, 2020

ProovStation déclare avoir déjà conquis 13 pays avec pas moins de "80 stations en cours de déploiement". Une levée de fonds de 10 millions d'euros va prochainement être lancée afin, notamment, de s'implanter aux Etats-Unis. Le but, à terme, est de s'implanter partout où des véhicules nécessitent un contrôle fréquent (aéroports, enseignes de location, garages etc...). Pour obtenir le portique Proovstation en leasing, il faudra débourser 5000 euros par mois, avec un suivi durant cinq ans.