Une semaine dédiée à l'innovation à Lyon

Du 26 novembre au 4 décembre, c’est la semaine de l’innovation : l’Université de Lyon organise une semaine IN-SITU pour vous faire découvrir des projets innovants en tout genre.

Pour la première fois, l’Université de Lyon organise un festival unique : IN-SITU, une semaine dédiée à l’innovation regroupant étudiants, personnes du monde académique, entreprises, associations ou encore collectivités.

Au programme : 60 événements dédiés à l’innovation dans 9 campus autour de Lyon, Ecully, Roanne et Saint Etienne, le tout axé sur 6 thématiques (industrie, environnement, santé, numérique, business, impact global). Conférences, ateliers, visites guidées et tables rondes auront pour objectif de vous faire découvrir des initiatives et lieux innovants. Il sera également possible de visiter la Manufactory, 1er incubateur universitaire de France, mais également de tester des jeux urbains et des expériences de réalité virtuelle.

Le festival commence mardi 26 novembre, avec une soirée d’ouverture de 18h à 22h. A cette occasion, la Métropole de Lyon remettra le prix Jeunes Chercheurs, puis des experts de l’innovation et chercheurs prendront la parole.

Les événements sont gratuits et ouverts à tous, mais sur inscription obligatoire.

Programme complet et inscription aux événements ici.