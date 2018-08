Thierry Blacher est Stéphanois. La semaine dernière, il a lancé une pétition pour que sa ville apparaisse sur les cartes nationales de météo.

Les pétitions restent l’occasion de voir des propositions très sérieuses comme l’adoption ou la suppression de réformes politiques. Des choses plus surprenantes aussi comme lorsque "Nicolas demandait à Bouygues Télécom d’offrir une promotion à Nathan, leur community manager, parce qu’il était très drôle". Des choses plus extravagantes parfois, Thierry Bacher demande aux chaînes météo que la ville de Saint-Étienne figure sur leurs cartes. Même si beaucoup pourraient trouver cette proposition fantaisiste, le Stéphanois âgé de 57 ans prend cela très au sérieux. "On se sent oublié et c’est quelque chose ressenti par la population qui se dit "On parle d’Orléans ou de Bourges, des villes plus petites [affichées sur la météo], mais pas de nous. C’est aussi une question de légitimité", a confié Thierry Bacher au journal Le Parisien. "Nos températures ne sont pas du tout les mêmes que celles chez nos amis lyonnais […] le climat n’a rien à voir, par exemple quand il neige chez nous ce n’est pas forcément le cas à Lyon et il y a toujours au moins 3 degrés de différence".

Une pétition qui a déjà recueilli plus de 1 350 signatures et le soutien du député LREM Jean-Michel Mis. Mais pour des raisons esthétiques, il y a peu de chances que les chaînes de météo accèdent à cette demande. En effet, seulement 60 petits kilomètres séparent les deux villes.