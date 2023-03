Une nouvelle manifestation "sauvage" contre la réforme des retraites ce soir à Lyon

Depuis quelques heures, les mouvements d’extrême gauche lyonnais appellent à une nouvelle manifestation "sauvage" ce soir après les débordements de jeudi.

"Lyon aux sauvages - Acte 2 - Vendredi tout est permis !". Le ton est donné ce vendredi après-midi à quelques heures d’une nouvelle manifestation "sauvage" appelée par plusieurs mouvements d’extrême gauche. Après une soirée déjà très mouvementée jeudi soir, lors de laquelle de nombreuses dégradations ont été enregistrées dans le 1er arrondissement de Lyon, notamment sur l’Hôtel de Ville.

Rendez-vous à 19h30

Comme jeudi, Lyon Insurrection ou encore le Groupe Antifasciste Lyon et Environs (Gale), qui relaient l’appel à manifester, veulent dénoncer l’adoption de la réforme des retraites grâce à l’utilisation du 49.3 par la Première ministre Élisabeth Borne. "Retrouvons-nous une nouvelle fois massivement et radicalement dans les rues de Lyon pour refuser le passage en force de Macron. Lycéens, étudiants, travailleurs, chômeurs et retraités : tous ensemble faisons bloc. Il faut qu’il tombe ! Amplifions la dynamique", écrit Lyon Insurrection sur ses réseaux sociaux.

Le rendez-vous est donné à 19h30 au niveau de la place Jacobin, dans le 2e arrondissement de Lyon.