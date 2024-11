Une marche aux flambeaux "contre le génocide palestinien" jeudi soir à Lyon

Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Une marche aux flambeaux pour soutenir les Palestiniens face à la guerre menée par Israël est organisée à Lyon jeudi 14 novembre.

Jeudi 14 novembre à 19 h, plusieurs organisations dont la Jeune Garde, Solidaires Rhône ou encore Urgence Palestine appellent à une marche aux flambeaux au départ de la place des Terreaux "contre le génocide et la répression du mouvement pro-palestinien".

Les participants devront respecter le parcours déclaré

Elles demandent également "la libération de Georges Abdallah", militant pro-palestinien et marxiste détenu en France pour avoir été impliqué dans l'assassinat d'un responsable du Mossad Israélien en 1982.

Ce rassemblement aura lieu en même temps que d'autres similaires dans plusieurs villes de France et alors que se tient jeudi soir le match de football opposant les Bleus à Israël, devenu politique après que de nombreux responsables ont décidé de s'y rendre pour soutenir Israël.

"Afin de prévenir les risques de troubles et garantir le bon ordre et la tranquillité publics", la préfecture du Rhône a défini un périmètre d'interdiction duquel est exclu la place des Terreaux, la rue Joseph Serlin et le quai Jean Moulin pour le passage de la marche, déclarée.