Une Lyonnaise et son bébé de 6 mois perdent la vie dans un accident sur l'autoroute

L'accident a eu lieu ce mercredi entre une voiture et un poids lourd en Côte d'Or.

Un accident entre une voiture et un poids lourd a eu lieu ce mercredi en Côte-d'Or sur l'autoroute A31 entre Nancy et Beaune rapporte Le Bien Public. Les deux occupants de la voiture, une mère originaire de Feyzin et son bébé de six mois, ont perdu la vie. Trois autres personnes ont été blessées, dont une gravement. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. Les conditions météorologiques pourraient être en cause.