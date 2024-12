Une vente aux enchères est organisée, mardi 17 décembre, à Lyon, durant laquelle une édition originale du livre "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo sera à la vente.

Le roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", sera mis à la vente à Lyon et en direct sur Internet par la maison de vente Arthenchères, mardi 27 septembre, à partir de 17h30. Fait aussi rare qu'exceptionnelle, il s'agira d'une édition originale de 1831, qui est estimée entre 12 000 et 18 000 euros et diffusée en seulement 275 exemplaires à l'époque.

Une vente aux enchères qui fait évidement écho à la réouverture de Notre-Dame de Paris, samedi 7 et dimanche 8 décembre, cinq ans après l'incendie ravageur. D'autant que ce roman de Victor Hugo avait été un véritable succès, "dès sa parution", précise Artenchères. "Au fil des pages, Victor Hugo dévoile toutes les facettes de la cathédrale. Et il transpose son histoire à l’époque médiévale", confie maître Agnès Savart, commissaire-priseur.

Plusieurs ventes de romans

Dans ce même livre, Victor Hugo dénonçait notamment les restaurations trop hâtives de l'époque dont étaient victimes les monuments historiques. "Presque un siècle plus tard, cette diatribe résonne avec tellement d’écho, après ces mois d’âpres polémiques au sujet de la reconstruction de la cathédrale", conclut maître Agnès Savart

A noter qu'une autre édition de "Notre-Dame de Paris" sera mise en vente mardi 17 décembre : un ouvrage avec "une reliure unique" réalisé par René Kieffer, et estimé entre 6 000 et 8 000 euros. D'autres romans seront également à la vente, notamment des anciens livres imprimés à Lyon au XVIe siècle.

Mardi 17 décembre 2024, à 17h30, 2-4 rue Saint Firmin (Lyon, 69008).

