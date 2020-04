Une collecte en ligne pour aider les SDF à Lyon pendant le confinement

Habitat et Humanisme vient de lancer une collecte en ligne pour aider 60 sans-abris et leur permettre d'être hébergés et nourris à Lyon pendant le confinement.

"Pour rester chez soi, il faut d'abord avoir un toit", Habitat et Humanisme vient de lancer une collecte en ligne via la plateforme Ulule pour aider 60 sans-abris. Fin mars, ils ont été accueillis et logés dans un hôtel du 4e arrondissement de Lyon. "Parmi eux, des mères avec leurs enfants et des couples en situation de détresse, tous sans logement", précise Habitat et Humanisme, "Concrètement, les personnes orientées par les services sociaux sont logées dans 27 chambres doubles et 3 chambres triples, afin de pouvoir y être confinées. Elles bénéficient également de repas, d’un nécessaire d’hygiène, et de la présence de deux travailleurs sociaux assurée toute la journée, épaulés par quelques bénévoles".

Chaque semaine de confinement coûte 14 300€ pour les 60 abrités. La collecte de fonds permettra ainsi de prolonger cet hébergement. Elle est disponible en cliquant ici, ou via le lien ci-dessous.