Un violentomètre déployé dans les lycées pour sensibiliser les jeunes sur les violences faites aux femmes

Un outil concret qui vise à éduquer les plus jeunes. "C’est un outil simple d’utilisation, visuel et marquant. Les femmes victimes de violences conjugales sont âgées de 18 à 75 ans et c’est, à notre sens, en sensibilisant nos jeunes dès le lycée, que nous pourrons enrayer ce fléau et faire en sorte que le monde de demain ne cède pas à la fatalité" déclare Marie-Pierre Montoro-Sadoux, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la jeunesse, à la famille et aux séniors.

Encourager l'écoute