La direction de Somfy et les syndicats ont signé un accord sur la réorganisation de l’entreprise. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’intersyndicale a obtenu des garanties concernant l’accompagnement des salariés amenés à quitter leur poste.

Après plus de quatre mois de discussions, la direction et les syndicats de Somfy ont signé à l’unanimité l’accord encadrant les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’intersyndicale, composée de la CFE-CGC, de la CFDT et de la CFTC, a obtenu plusieurs garanties concernant l’accompagnement des salariés, notamment les plus fragiles. Cet accord doit toutefois encore être validé par la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Somfy, leader mondial de la domotique fondé en 1969 en Haute-Savoie, avait annoncé un projet de restructuration en janvier 2026 à la suite de multiples crises. Ce PSE visait également à permettre à l’entreprise de s’adapter à un marché en profonde mutation. Le plan initial prévoyait notamment la suppression de 350 postes dans toute la France. À l’issue de longues et intenses négociations avec l’intersyndicale, ce sont finalement 330 postes qui seront supprimés.

Selon les informations du Groupe Ecomédia, la priorité a été donnée aux départs volontaires ainsi qu’aux reclassements. Cette mesure concernerait 210 postes, dont 100 créations et 110 postes vacants. Autre point important de cet accord : la protection des salariés les plus exposés, en fin de carrière ou ''fragilisés'' (situation de handicap, 50 ans et plus…). Mais l’accord prévoit également plusieurs vagues de licenciements. Celles-ci s’étaleront sur un peu plus d’un an, à partir de la fin de l’année 2026. Selon l’intersyndicale, elles concerneraient près de 50 % des effectifs.

Sébastien Picot, directeur général du groupe Somfy, en poste depuis mars 2025, se dit satisfait de cet accord : ‘’Nous avons réussi à converger et à aboutir à un accord équilibré, et aussi à plus de sérénité pour mettre en œuvre ce plan .’’ Du côté des syndicats, Mickaël Bigey, représentant CFDT et membre du CSE de Somfy, reconnaît que : ‘’Comme dans toute tractation, chacune des parties a dû faire des concessions.’’

Une étape a donc été franchie au sein du groupe haut-savoyard.