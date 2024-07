Un trafic de drogue entre l'Albanie et la région lyonnaise a été démantelé

Seize personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d'un vaste trafic de stupéfiants entre l'Albanie et la région lyonnaise.

Un trafic de stupéfiants entre l'Albanie et la région lyonnaise a été démantelé après deux ans d'une vaste enquête internationale, a annoncé ce jeudi la gendarmerie.

Seize personnes ont été interpellées en France et les quatre dirigeants du réseau en Albanie dans le cadre d'une coopération nouvelle avec ce pays, précise la direction de la gendarmerie nationale dans un communiqué.

Des livraisons quasi-quotidiennes

L'enquête initiale a été menée par la brigade de recherches d'Albertville (Savoie, Est). Entre août et décembre 2022, elle identifie une structure d'approvisionnement entre la région lyonnaise et des points de revente ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, "initialement en Savoie et Haute-Savoie".

Le parquet d'Albertville informe alors la Juridiction-Inter-Régionale-Spécialisée (Jirs) de Lyon, qui se saisit du dossier, et une cellule d'enquête nationale est créée en janvier 2023. Puis en septembre de la même année, une équipe commune d'enquête franco-albanaise est ouverte.

Les investigations "mettent au jour des livraisons quasi-quotidiennes de stupéfiants à des groupes de revente dans les départements du Rhône, de la Loire, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à partir de la base logistique du réseau implanté à Villeurbanne" (est de Lyon), expliquent les gendarmes.

Plus de dix points de deal sur la région

Une partie de la drogue vient des Pays-Bas, l'argent repart en Albanie "souvent par voies routières". Une action coordonnée permet alors d'identifier et de démanteler "plus de 10 points de deals sur la région" et de localiser "le donneur d'ordre de toute la structure" en Albanie, où il réside.

Un des responsables du réseau, tout juste sorti de prison pour trafic de stupéfiants et qui avait repris une partie des opérations "en faisant l'intermédiaire" entre l'Albanie et Villeurbanne, "tout en gérant une seconde filière d'importation d'héroïne et cocaïne", est arrêté le 5 février 2024 et expulsé vers l'Albanie, où il a par ailleurs été condamné pour "proxénétisme de mineurs".

Le 18 juin, les "deux responsables successifs du réseau sur le territoire français" sont interpellés, inculpés et écroués trois jours plus tard.

"Afin de porter un coup d'arrêt à cette structure criminelle internationale", une nouvelle opération est lancée du 1er au 3 juillet : "Les quatre dirigeants dont la tête de réseau" sont arrêtés en Albanie dans le cadre d'un dispositif piloté par la JIRS de Lyon et impliquant quelque 150 policiers albanais.

Plus de 10 kilos de cocaïne et héroïne et 82 kilos de produits de coupe, ont été saisis au total en France dans le cadre de ce dossier, pour une valeur marchande de près de 800.000 euros. Quelque 100.000 euros en numéraire et 18 véhicules ont été saisis en France et en Albanie.