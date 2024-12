"Un symbole de paix et d’espérance" : le recteur de la Grande mosquée de Lyon salue la réouverture de Notre-Dame de Paris 

Alors que Notre-Dame de Paris rouvre ses portes ce samedi 7 décembre, Kamel Kabtane, recteur de la Grande mosquée de Lyon salue la réouverture de ce "symbole de la France éternelle."

Survenu les 15 et 16 avril 2019, l’incendie de Notre-Dame de Paris reste encore gravé dans toutes les mémoires. Après cinq ans de travaux, le monument historique va enfin rouvrir ses portes ce samedi 7 octobre, en présence notamment du chef de l’État, Emmanuel Macron, mais également de Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

Un "symbole de la France éternelle"

Un moment important que le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, a tenu à saluer. "La communauté musulmane de Lyon exprime sa grande joie et son profond respect à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ce monument, véritable symbole de la France éternelle, incarne l’histoire, la culture et la spiritualité qui nous rassemblent au-delà des différences", écrit-il dans un communiqué publié ce samedi.

Et d’ajouter : "Pour la communauté musulmane, cette réouverture est aussi un rappel de l’importance du dialogue et du respect entre les croyants, quelles que soient leurs confessions. Nous voyons en cet événement une opportunité de renforcer les liens de fraternité qui unissent toutes les communautés de France, autour des valeurs de respect, de partage et d’unité. Que Notre-Dame de Paris continue de rayonner comme un symbole de paix et d’espérance, guidant les générations présentes et futures vers une coexistence harmonieuse et fraternelle."

La cérémonie devrait débuter autour de 19 heures avec la projection d’un film sur le chantier de la cathédrale suivi d’une parade de 160 pompiers et bâtisseurs. Emmanuel Macron s’exprimera ensuite avant la fin de la cérémonie prévue aux alentours de 20h40.

