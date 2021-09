Un salon du logement s'organise pour aider les jeunes à Lyon

Mercredi 8 septembre, le 13e salon du logement pour les jeunes est organisé à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans, la Ville de Lyon et Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes organisent un salon pour les aider et les orienter dans leur recherche de logement. Étudiants, salariés, apprentis, en recherche d'emploi, ils pourront consulter des offres de logement, rencontrer des propriétaires, obtenir des informations utiles et de l'aide aux démarches. Une soixantaine d'exposants seront présents.

Le rendez-vous se tiendra de 10 heures à 19 heures dans l'atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon. L'entrée est libre et gratuite. Le port du masque et un pass sanitaire sont obligatoires.