Un rassemblement organisé à Lyon pour la fermeture des quartiers disciplinaires en prison

Un rassemblement contre les "violences pénitentiaires" est prévu dimanche 30 mai à 14 heures place Bellecour à Lyon.

Les manifestants réclament la fermeture des quartiers disciplinaires en prison. Une cellule disciplinaire est un endroit où sont envoyés suite à une sanction administrative les détenus qui auraient commis une faute.

Les manifestants se réunissent "pour la dignité et le respect des détenue.s, contre les violences pénitentiaires, les crimes maquillés en suicides, et l'injustice carcérale. Pour l'abolition des mitards (quartiers disciplinaires, ndlr) et la justice pour toutes et tous !". D'autres rassemblements ont lieu dans plusieurs villes de France. Les militants souhaitent que le 30 mai "devienne une journée annuelle pour porter la voix des prisonnier-ères !"

Ce rassemblement est appelé par des familles de détenus mort en détention, et notamment le collectif "Nous sommes Idir Espoir Solidarité". Idir Mederess, 22 ans, est décédé le 9 septembre 2020 dans sa cellule à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, à deux semaines de sa remise en liberté. L’enquête avait conclu à un suicide. La famille dénonce de son côté un décès dans "circonstances troubles", alors que Idir était en quartier disciplinaire.