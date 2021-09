Un peu de grisaille et de la chaleur pour ce week-end à Lyon

Après une semaine de rentrée marquée par des températures relativement fraîches pour la saison, la chaleur fait son retour à Lyon ce week-end. La grisaille de samedi laissera place à un dimanche très ensoleillé.

Il va faire chaud à Lyon ce week-end, mais le soleil sera parfois aux abonnés absents. Les orages qui ont éclaté vendredi soir sur la région lyonnaise ont laissé place à la grisaille ce samedi matin. Perceptible au-dessus de la couche nuageuse, le soleil devrait percer par intermittence aujourd’hui, avant que, dimanche, le vent n’écarte définitivement les nuages du ciel de Lyon, pour offrir aux Lyonnais une journée très ensoleillée.

Bien que l’alerte jaune aux orages soit toujours en vigueur dans le Rhône, il ne devrait pas pleuvoir à Lyon ce samedi et le mercure pourrait monter jusqu’à 27°c au plus fort de la journée. Dimanche, le soleil brillera haut dans le ciel de la ville et selon Météo France il ne devrait pas faire moins de 20 degrés le matin et l’après-midi les températures atteindront 28°c.