Un nouvel incident lors d’un examen du permis de conduire à Saint-Priest

Après trois incidents en avril et en mai, jeudi 15 juin une nouvelle agression a eu lieu au centre du permis de conduire de Saint-Priest lors d’un examen.

Les mois se succèdent et se ressemblent au centre d’examen du permis de conduire de Saint-Priest. Après trois agressions d’instructeurs survenues en avril et en mai lors d’examens, jeudi 15 juin un nouvel examinateur a été menacé. Au terme d’un examen raté, pour la deuxième fois, lors duquel l’inspecteur a dû intervenir à trois reprises pour éviter un accident, un candidat âgé de 20 ans a perdu son calme.

Une plainte déposée

Interrogé par nos confrères du Progrès, Maxime Bourgeois, délégué régional du Syndicat autonome national des experts de l’éducation routière et de la sécurité routière, rapporte que le candidat aurait menacé l’examinateur "en lui disant qu’il n’a rien à perdre, qu’il veut s’expliquer plus loin avec lui et lui mettre une gifle". Fort heureusement, ce dernier a finalement réussi à désamorcer la situation.

Une plainte a été déposée et un signalement a été fait auprès du procureur de la république pour demander une interdiction de passer l’examen pendant deux mois à l’encontre du candidat incriminé.