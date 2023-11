Un Lyonnais saute en base jump depuis la tour To-Lyon à la Part Dieu

Un groupe de Lyonnais a réalisé une vidéo d'un saut en base jump de la tour To-Lyon de la Part Dieu. Le film du saut sera mis en ligne la semaine prochaine.

Une tour de 171 mètres de haut et un saut dans le vide qui fait froid dans le dos. Un groupe de huit Lyonnais a organisé, fin septembre, un saut en base jump depuis la nouvelle tour To-Lyon, dans le quartier de la Part Dieu. Une pratique évidemment interdite. Cette tour, qui devrait être officiellement inaugurée à la fin de l'année 2023, est ainsi le théâtre d'une vidéo spectaculaire.

"On a fait cette vidéo un dimanche matin, fin septembre, à la levée du soleil" débute l'instigateur du projet, connu sur Instagram sous le nom d'Antoine Explore, et qui s'était fait connaitre notamment pour avoir escalader en février 2022 la tour Silex 2, toujours à la Part Dieu. Cet explorateur urbain, adepte de free solo, discipline qui consiste à escalader à main nue et sans assurance des buildings, s'est associé, le temps de ce projet, à huit autres lyonnais, "tous issus du monde de la photo, de la vidéo ou de l'exploration urbaine".

Le saut en base jump depuis la tour To Lyon. @spam_explore

"C'était un vrai défi pour moi, que tout se passe bien le jour J", poursuit-il. En rencontrant Rémi sur instagram, base jumper aguerri, ce dernier lui explique qu'il aimerait bien sauter depuis un endroit à Lyon. "Il avait l'habitude de faire du base jump à la montagne mais il n'avait jamais sauté en ville" explique Antoine à propos du trentenaire. "Je lui ai dit que je connaissais une tour qui pourrait faire l'affaire pour le projet".

"J'étais aussi stressé que la personne qui allait sauter"

Six ans après le saut d'un autre Lyonnais depuis la Tour Incity, et après plusieurs semaines de préparations, une date est donc fixée fin septembre pour réaliser cet exploit et donc le premier saut en base jump depuis cette tour nouvellement construite. "Le jour du saut, j'étais aussi stressé que la personne qui allait sauter" rigole Antoine.

Pour faire la promotion de leur vidéo, le groupe de Lyonnais a affiché dans le centre ville de Lyon des affiches et stickers permettant aux passants de voir la vidéo, en avant première. "En scannant le QR code présent sur les affiches, les personnes arrivent sur la vidéo qui est pour l'instant non répertoriée sur Youtube" explique Antoine. Un film de quelques minutes qui risque de faire beaucoup de bruit.

La vidéo devrait être mise en ligne dans le courant de la semaine prochaine, probablement mercredi. D'ici là, les curieux peuvent partir à la recherche du QR code. Et ils ne verront plus jamais la tour To Lyon de la même manière.