Un lundi nuageux et humide à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

C'est un lundi très nuageux et relativement pluvieux qui attend l'agglomération lyonnaise ce 10 février 2025.

Après un début de mois de février très nuageux, où le soleil ne s'est invité qu'à de très rares occasions dans le ciel lyonnais, ce lundi 10 février 2025 va se poursuivre sur cette lancée. C'est en effet une journée nuageuse et humide qui attend l'agglomération lyonnaise avec quelques faibles précipitations par moments avec un vent du Sud sensible et doux.

Côté températures, il fait déjà 8 degrés ce lundi matin et le mercure grimpera jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison et un peu plus douce que ce weekend.