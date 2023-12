Un léger redoux attendu à Lyon lundi 4 décembre

Les températures devraient être un peu plus douces lundi 4 décembre à Lyon, où des rafales de vent à plus de 60 km/h sont attendues.

Il devrait faire moins froid qu’au cours des derniers jours en ce début de semaine. Sous un ciel majoritairement grisâtre, exception faite de quelques éclaircies attendues en milieu d’après-midi, le mercure devrait atteindre jusqu’à 10°c. Dans la matinée et la soirée, les températures ne sont guère plus froides, puisqu’elles seraient comprises entre 8 et 9°c.

Un redoux lié à l’arrivée d’un fort vent du Sud, qui s'accompagne de fortes rafales de vent tout au long de la journée. Des rafales pouvant aller jusqu’à 70 km/h sont notamment attendues en début d’après-midi.