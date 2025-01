Un jeudi mitigé entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

C'est une nouvelle journée mitigée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi 9 janvier.

Ce jeudi 9 janvier, le temps sera de nouveau mitigé à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Les nuages, très nombreux, alterneront avec des éclaircies. Des pluies faibles et intermittentes s'inviteront également dans le ciel lyonnais au cours de la journée.

Côté température, il fait de nouveau très doux pour la période avec un thermomètre qui affiche déjà 11 degrés ce jeudi matin et qui atteindra les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs entre 5 et 7 degrés au dessus des normales de saison. Avant un refroidissement dans la soirée et la nuit prochaine.