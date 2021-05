Un Institut culturel pour mieux connaître le judaïsme vient d’ouvrir à Lyon

Construit dans le 7e arrondissement, un nouveau lieu culturel consacré au judaïsme doit permettre au public de venir s’informer sur l’histoire du peuple juif tout en étant sensibilisé à l'antisémitisme.

Le 19 mai, l’Institut culturel du judaïsme a ouvert ses portes à Lyon. Ce bâtiment de 900 m2, consacré à la culture juive, doit permettre au grand public de découvrir l’histoire du peuple juif, ses traditions ou encore sa culture au travers de films, expositions et objets exposés. Le lieu a également vocation à sensibiliser les visiteurs aux préjugés qui touchent la communauté juive et à l’antisémitisme. "Lutter contre l’antisémitisme en lui opposant la culture, le partage et le dialogue est l’essence même de notre démarche », précise l’Institut sur son site.

Installé rue Duguesclin dans le 7e arrondissement de Lyon, à côté de la synagogue Neveh Chalom, le bâtiment accueille également le bureau du grand rabbin de la région et la Maison du consistoire régional.