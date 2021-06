Un homme se fait voler sa chaîne en or dans la rue cours Gambetta à Lyon

Le 6 juin, cours Gambetta dans le 3ème arrondissement, un homme se serait fait voler sa chaîne en or dans la rue. Les suspects ont été interpellés.

En début de soirée, peu après 19 heures le dimanche 6 juin, un trentenaire se serait fait dérober sa chaîne en or. Il aurait également été frappé suite à ce vol, tout comme un témoin venu s'interposer. Des policiers en civils, non loin, ont assisté à la scène et ont interpellés trois jeunes hommes.

Les trois suspects étaient des mineurs de 17 ans, sans domicile fixe. Après audition et enquête de la DDSP du Rhône, l'un d'eux a été laissé libre, car n'ayant pas participé au vol ni aux violences. L'un a reconnu le vol de la chaîne, sans violence, et l'autre dit ne pas avoir volé le collier mais s'être interposé pour séparer son ami et les victimes, et aurait porté des coups à cette occasion.

Les deux jeunes hommes seront présentés au tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin.