Un escape game dans l'univers de Game of Thrones à Lyon

L'hiver vient, mais aussi la fin de la série Game of Thrones. À Lyon, une escape room va ouvrir avec une salle directement inspirée par la série tirée des romans de George R. R. Martin.

La tendance de l'escape game et autres escapes room ne faiblit pas à Lyon. Le concept est toujours le même : les participants ont un temps limité pour s’enfuir d'une pièce, pour y parvenir, ils devront trouver des indices et résoudre des énigmes. Une nouvelle salle, Game Over, va ouvrir dans le 7e arrondissement de Lyon, avec un univers particulier qui pourrait lui permettre de faire la différence dans ce secteur de plus en plus concurrentiel. En effet, elle va proposer une escape room nommée Winter is coming et inspirée de l'univers de la série Game of Thrones, trône de fer inclus.

Durant une heure, les joueurs devront retrouver le manuscrit permettant de combattre les marcheurs blancs et sauver ainsi Westeros de la destruction. Selon Game Over, la difficulté est de 80 sur 100, ce qui ne devrait pas manquer d’intéresser tous ceux qui ont fait le tour des escape games à Lyon. Il est possible de jouer entre 2 et 6 participants, les tarifs débutent à 20 euros par personne pour un groupe de 6 et 30 euros par personne pour un groupe de 2 (avec des majorations durant les heures pleines).

Game Over, 324 rue Duguesclin, 69007 Lyon