Un débat public sur un possible RER à Lyon

Lyon, ses bus, métros, tramways, funiculaires et son... RER ? La question d'avoir une toile de lignes, desservant toute l'agglomération, sans oublier des liaisons en périphérie ou l'aéroport de Lyon, en concurrence avec Rhônexpress, se fait de plus en plus forte. Un débat est organisé à Lyon.

La mobilité devrait être l'un des sujets majeurs de la campagne des élections municipales et métropolitaines de Lyon en 2020. Face à un prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter, la question de la place des voitures en ville, mais aussi de la pollution et du réchauffement climatique, certains candidats commencent à présenter leur projet en matière de mobilité partagée. Le groupe UDI a sorti la carte du réseau express métropolitain, un RER à la lyonnaise avec des trains associés à des bus à haut niveau de services. Xavier Odo, le maire de Grigny, milite depuis plusieurs années pour un concept proche.

Ce réseau express régional, ou réseau express métropolitain permettrait ainsi de converger toujours plus vers la toile, avec également des liaisons en périphérie, s'inscrivant dans un écosystème qui comporte déjà des métros, bus, funiculaires et tramways. Associé à une carte d'abonnement unique pour l'ensemble des modes de transport en commun, et la mise en place de parcs relais, il pourrait alors s'imposer comme une alternative solide à l'usage de la voiture en ville, mais aussi en périphérie.

À l’occasion du débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais, est une réunion publique sur les transports du quotidien sera organisée à Lyon le jeudi 16 mai à 19h, salle Victor Hugo (33 rue Bossuet dans le 6e arrondissement de Lyon). Cette rencontre sera l'occasion d'échanger sur un possible projet de RER à la lyonnaise, ainsi que sa faisabilité.