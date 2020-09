Un corps découvert à l'ouest de Lyon dans les Monts du Lyonnais

Un corps a été découvert par des chasseurs ce mercredi à Yzeron.

Selon les informations du Progrès, un corps a été découvert par des chasseurs sur la commune d'Yzeron, située dans les Monts du Lyonnais à l'est de Lyon. D'après le quotidien, le corps était dans un état de dégradation avancé et il n'a pour le moment pas été possible de définir l'identité et le sexe de la victime.

Cette découverte a eu lieu dans le secteur où avait disparu un randonneur de 56 ans le 23 août dernier. On ne sait pas cependant si les deux affaires ont un lien. Des analysés vont être effectués par l’institut médico-légal de Lyon.