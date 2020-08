Près de Lyon : des témoins disent avoir vu le randonneur disparu dans les Monts du Lyonnais

Un randonneur lyonnais de 56 ans n’a plus donné de signe de vie depuis le dimanche 23 août. Alors que les recherches sur les sentiers, près de Yzeron, étaient sur le point de s’arrêter, un nouveau témoignage a convaincu les gendarmes de continuer.

La disparition du randonneur lyonnais, sur des sentiers relativement peu dangereux, intrigue les gendarmes. Depuis le 23 août, toute la zone a été fouillée par les militaires épaulés par des connaissances du disparu, des habitants de la région, des chiens, et même des plongeurs mobilisés pour explorer le barrage de Thurins et le lac du Ronzey. Malgré tous ces efforts et plusieurs pistes suivies, toujours rien. Les recherches ont plusieurs fois été sur le point d’être abandonnées avant qu’une nouvelle information n’émerge.

Le Progrès rapporte qu’un témoin a déclaré avoir aperçu samedi 22 août le quinquagénaire près du bois de la Lienne à Saint-Martin-en-Haut, une zone déjà explorée. Les recherches ont été relancées dans la zone vendredi. Elles continuent aujourd’hui, la pluie pourrait faire ressortir les odeurs pour les chiens. Les volontaires pour explorer le secteur sont les bienvenues.