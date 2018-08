Un brochet d’1,03 m pêché à Lyon en face de l’Hôtel-Dieu

Amateur de pêche, un Villeurbannais a réalisé sa plus belle prise au cœur de Lyon.

Ce pêcheur se souviendra longtemps de sa dernière partie. Ce samedi, un Villeurbannais a extirpé des eaux du Rhône un brochet d'1,03 mètre en fin d'après-midi, relate Le Progrès. L'homme de 31 ans pêchait en face du Grand Hôtel-Dieu lorsque qu'il a appâté le poisson. “Une sacrée prise ! C'est mon plus beau poisson”, a-t-il déclaré, euphorique, au quotidien. Les brochets mesurant plus d’un mètre ne sont pas à la portée de tous les amateurs de pêche. De quoi se montrer enthousiaste lorsqu’un spécimen mord à la ligne. La semaine dernière, le Villeurbannais s'était déjà confronté à un poisson de taille identique, sans succès. Ce week-end, il s'est donné plus de moyens pour pêcher le carnassier. Un passant l'a également aidé à extirper le poisson du Rhône. Le pêcheur a immortalisé sa prise avec quelques photos avant de la relâcher. Elle ne finira donc pas en quenelle.