Un adolescent racketté et tabassé à Lyon 8ème

Deux adolescents ont été rackettés ce jeudi dans le 8ème arrondissement de Lyon. L'un d'eux a été roué de coups alors qu'il tentait de résister.

Une virée shopping entre copains qui tourne mal. Ce jeudi, deux adolescents revenaient d'une après-midi à faire du lèche-vitrine dans le centre de Lyon, leurs emplettes sous le bras. Alors qu'ils approchent de leur domicile, trois personnes leur coupent la route à proximité du futur T6, dans le quartier des États-Unis à Lyon 8ème, rapporte Le Progrès.

L'une d'entre elles sort un couteau et menace l'un des adolescents qui lui donne immédiatement ses achats. Mais son copain, âgé de 17 ans, ne l'entend pas de cette oreille et tente de résister. Les agresseurs le rouent alors de coups avant de le dépouiller de ses achats et de son argent et de prendre la fuite. Le nez cassé, le garçon a passé la nuit à l'hôpital. L'affaire est désormais entre les mains de la police.