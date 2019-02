Un 3e service de trottinette à Lyon, d’autres arrivent encore !

Après Lime et VOI, voici Flash qui arrive à Lyon. Ce troisième service de trottinettes électriques ne sera pas le dernier à arriver, d’autres vont suivre.

L’“invasion” des trottinettes électriques continue à Lyon. Après l'arrivée de Lime, puis de VOI, voici Flash. Le concept est le même : des trottinettes sont placées sur les trottoirs de la ville et les utilisateurs peuvent les déverrouiller avec une application. Le prix de la location est toujours d'un euro par déblocage de la trottinette, puis 15 centimes la minute.

Le soir, des autoentrepreneurs ou des salariés en CDD/CDI viennent récupérer les trottinettes pour les recharger, parfois avec des camions utilitaires. Aucun service n'a pour l'instant communiqué sur son bilan carbone total, entre des trottinettes fabriquées en Chine et importées en Europe et les systèmes mis en place pour les enlever et les recharger.

Des trottinettes, mais aussi des scooters et des vélos...

Selon nos informations, pas moins de trois autres services de trottinettes devraient arriver à Lyon ces prochaines semaines. Plusieurs d'entre eux ont déjà rencontré les services de la ville. Devraient également suivre des scooters électriques en libre-service, ainsi que des vélos à assistance électrique.

Lyon tente de contrôler ces déploiements grâce à des chartes que la ville fait signer aux diverses entreprises, mais le besoin urgent d'une loi qui permettrait d'établir des règles se fait de plus en plus fort. En attendant, les trottoirs devraient être de plus en plus chargés ces prochains jours et la patience des autres utilisateurs des chaussées pourrait atteindre ses limites.